россия готовила массированный удар по Украине еще до взрыва на крымском мосту – Белый дом

КИЕВ. 11 октября. УНН. Российская федерация готовилась нанести массированный ракетный удар по Украине еще до взрыва на крымском мосту. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

“Скорее всего, это было то, что они планировали в течение довольно длительного времени. Это не означает, что взрыв на керченском мосту (крымском – ред.) мог ускорить некоторые из их планов”, – заявил Кирби.

Детали

Представитель Белого дома отметил, что атаку такого масштаба нельзя запланировать за несколько дней.

Кирби не смог сказать, окончательно ли сменил диктатор путин свою стратегию с проигрышной войны на кампанию по подрыву морального духа гражданского населения и нанесению разрушительного ущерба украинским городам и инфраструктуре. В то же время он предположил, что это может быть тенденцией, которая сейчас понемногу набирает обороты.

Напомним

Как писал CNN, взрыв на крымском мосту ускоряет стратегический выбор президента россии владимира путина по оккупации россией юга Украины.