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Зеленский собрал Ставку: обсудили ситуацию на фронте, о защите инфраструктуры отчитался глава МВД

Зеленский собрал Ставку: обсудили ситуацию на фронте, о защите инфраструктуры отчитался глава МВД

Владимир Зеленский

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во вторник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили в частности ситуацию на фронте, а также ликвидацию разрушений после вражеских ударов и защиту инфраструктуры, пишет УНН.

Цитата

"Состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Рассмотрели ряд важных вопросов. Прежде всего обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, которые защищают наше небо. Обсудили шаги дальнейшей деоккупации украинских территорий", - сообщил Зеленский в Telegram.

По его словам, о том, как "происходит ликвидация разрушений, нанесенных ракетными обстрелами агрессора, а также о защите объектов критической инфраструктуры" доложил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Напоследок обсудили подготовку нашей армии к зиме. Выстоим, победим!" - подчеркнул Президент.

Дополнение

Генштаб информировал, что 10 октября российская федерация использовала для ударов по Украине 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские "Шахид-136". Уничтожено 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа "камикадзе").

Были попадания по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибло 19 человек, еще 105 были травмированы.

Источник: УНН
Теги: война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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