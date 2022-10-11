В ООН завтра будут голосовать за резолюцию по Украине: что известно о документе

КИЕВ. 11 октября. УНН. Предварительно, в среду, 12 октября, Генеральная ассамблея ООН должна принять новую резолюцию «Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН». Подробнее о документе рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, пишет УНН.

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«Сейчас в Нью-Йорке продолжается 11-я чрезвычайная специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН. Предварительно, завтра должно состояться принятие новой резолюции по нашей стране «Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН». Соавторами документа уже стали 67 государств», - сообщила дипломат.

Детали

Джапарова отметила, что документ хорошо отражает «суть того, что защищает и отстаивает Украина»: резолюция не только о поддержке территориальной целостности украинского государства, но и о способности международного сообщества отстоять основополагающие принципы Устава ООН.

Так, по ее словам, главными сигналами проекта резолюции, которую сейчас рассматривает чрезвычайная спецсессия, являются:

подтверждение ничтожности результатов «референдумов» и отклонение любого изменения статуса украинских областей;

призыв к государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать любые изменения статуса областей Украины;

требование к рф немедленно и безусловно отменить свои решения относительно статуса областей Украины и немедленно, полностью и безусловно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Заместитель министра напомнила также, что с 2014 года и до начала полномасштабного вторжения по инициативе Украины было принято уже 11 резолюций Генассамблеи: о территориальной целостности нашего государства, защите прав человека в оккупированном Крыму и по проблеме милитаризации россией украинского полуострова.

После 24 февраля Генеральная ассамблея ООН уже приняла две не менее важные для Украины резолюции: «Агрессия против Украины» и «Гуманитарные последствия агрессии против Украины».

«Украина вместе с партнерами уже готовит обновленные и субстантивно усиленные проекты резолюций по Крыму, а также по созданию компенсационного механизма за ущерб, нанесенный агрессией рф против Украины; создание Специального уголовного трибунала по преступлению агрессии рф против Украины; и по экологическому ущербу, причиненному россией», - сообщила дипломат.

Напомним

На этой неделе по запросу Украины и Албании возобновила работу специальная чрезвычайная сессия Генеральной ассамблеи ООН.

В первый день работы ГА ООН проголосовала за отклонение призыва россии к организации из 193 членов о проведении тайного голосования позже на этой неделе с осуждением москвы относительно аннексии четырех частично оккупированных регионов Украины.