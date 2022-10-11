В Украине предлагают расширить круг лиц с правом на отсрочку от призыва при мобилизации
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации педагогическим работникам, работающим в учреждениях дошкольного и внешкольного образования, пишет УНН со ссылкой на карточку документа.
Детали
Так, проект закона №8117 был зарегистрирован Верховной Радой 7 октября, 10 октября он был направлен на рассмотрение комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, 11 октября - предоставлен для ознакомления, говорится в карточке документа.
Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается распространить право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на педагогических работников, работающих в учреждениях дошкольного и внешкольного образования.
Согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», сейчас призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат, в частности, научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Напомним
Как писал УНН, в начале октября Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв на срочную военную службу и отложил осеннюю демобилизацию.