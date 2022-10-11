Еврокомиссия о визите главы МИД Венгрии в Москву: в ЕС понимают, что взаимодействовать с россией нет смысла

КИЕВ. 11 октября. УНН. Страны-члены ЕС должны брать на себя ответственность за то, с кем они встречаются и куда они едут. Об этом заявил на брифинге представитель внешнеполитической службы Европейской комиссии Петер Стано, комментируя запланированный визит министра иностранных дел Венгрии в Москву, передает корреспондент УНН.

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«Ответственность за проведение двусторонней встречи или двустороннего визита лежит на государстве-члене, потому что это то, что государства-члены могут решить сами. Но в Европейском Союзе очень четко понимают, что нет смысла взаимодействовать с россией на самом высоком политическом уровне, когда она всеми возможными средствами демонстрирует, что заинтересована только в дальнейшей эскалации незаконной агрессии против Украины. Последнюю демонстрацию этого мы увидели вчера», - сказал Стано, комментируя предстоящий визит Петера Сийярто в Москву.

«Если министр иностранных дел Венгрии едет в Москву, чтобы обсудить, как они говорят, вопрос венгерских национальных интересов, то когда речь идет об энергетике, это, как я уже говорил, входит в сферу ответственности стран-членов ЕС, или, в конце концов, страны-члены ЕС должны взять на себя ответственность за то, с кем они встречаются и куда они едут», - отметил он.

Детали

Как подчеркнул представитель Еврокомиссии, позиция ЕС заключается в том, что нет смысла взаимодействовать с россией в то время, когда она «так открыто игнорирует и отвергает все цивилизованные нормы мира, основанного на правилах, нарушает устав ООН, нарушает международное право, совершает зверства, ужасные зверства в Украине, неизбирательно бомбит гражданское население, что равносильно военному преступлению, что абсолютно противоречит международному гуманитарному праву».

Добавим

РосСМИ сообщили ранее, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто вскоре приедет в Москву, чтобы принять участие в Российской энергетической неделе (с 12 по 14 октября) и провести переговоры с компаниями "Газпром" и "Росатом".

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