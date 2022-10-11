Зеленский присоединился к Байдену и другим лидерам G7 на онлайн-встрече - СМИ

КИЕВ. 11 октября. УНН. Белый дом подтвердил, что Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к президенту США Джо Байдену и другим лидерам G7 на их виртуальной встрече сегодня, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Звонок начался в 13:09 по Гринвичу, сообщил Белый дом.

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11 октября лидеры "Группы семи" должны были собраться на экстренную встречу из-за массированных ракетных обстрелов Украины со стороны россии.

Лидеры планируют обсудить обязательства G7 по поддержке Украины и привлечение президента россии владимира путина к ответственности, в частности за недавние ракетные удары по Украине, сообщил Белый дом.

Как стало известно накануне, во встрече примет участие Президент Владимир Зеленский.