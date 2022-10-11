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Глава МИД Турции призвал к прекращению огня в Украине - перед встречей Эрдогана и путина

Глава МИД Турции призвал к прекращению огня в Украине - перед встречей Эрдогана и путина

КИЕВ. 11 октября. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал к прекращению огня в Украине всего за несколько дней до встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента владимира путина, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"К сожалению, (обе стороны) быстро отошли от дипломатии" после переговоров между российскими и украинскими переговорщиками в Стамбуле в марте, сказал Чавушоглу в телеинтервью, которое цитирует AFP.

Ситуация "ухудшается и усложняется" по мере того, как война затягивается, сказал он. 

"Прекращение огня должно быть установлено как можно быстрее. Чем быстрее тем лучше", - отметил министр.

Он призвал к "справедливому миру" на основе территориальной целостности Украины, добавив: "Должен начаться процесс, который обеспечит границу и территориальную целостность Украины. Без прекращения огня невозможно вести здравый разговор об этих вопросах: о жизнеспособном прекращении огня и справедливом мире".

Ожидается, что Эрдоган и путин встретятся в четверг в столице Казахстана Астане, чтобы обсудить вопрос Украины и двусторонние отношения, подтвердил Кремль ранее.

Напомним

Советник президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью CNN, что российский диктатор владимир путин хочет заключить "новую большую сделку" со странами Запада, которая частично будет касаться и Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Турция
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