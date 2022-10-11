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Генсек НАТО: мы не видим изменений в ядерной позиции россии, но остаемся бдительными

Генсек НАТО: мы не видим изменений в ядерной позиции россии, но остаемся бдительными

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 11 октября. УНН. Североатлантический альянс внимательно следит за действиями россии на фоне ее ядерных угроз. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге накануне встречи на уровне министров обороны стран-членов Альянса, передает корреспондент УНН.

Детали

По мнению Генсека, ядерные угрозы президента россии владимира путина «опасны и безответственны».

«россия знает, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна начаться. Мы внимательно следим за ядерными силами россии. Мы не заметили никаких изменений в позиции россии, но мы остаемся бдительными», - заявил Столтенберг.

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Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, война, Йенс Столтенберг

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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