Нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из рф: Зеленский на заседании G7

КИЕВ. 11 октября. УНН. Когда россия атакует энергетический сектор других стран, нужно перекрыть санкциями ее стабильные доходы от торговли нефтью и газом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на срочном заседании лидеров G7, передает УНН.

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"На уровне всей "Группы семи" и всего нашего демократического мира должны отвечать симметрично: когда россия атакует энергетический сектор и энергетическую стабильность наших стран, надо заблокировать санкциями ее энергетический сектор, сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из россии – ноль прибыли для государства-террориста", – сказал Зеленский.

Детали

Президент убежден, что именно такие шаги могут приблизить мир – они побуждают государство-террориста задуматься о мире и невыгодности войны.

"Надо признать и очевидный факт: с этим руководителем россии, который не имеет будущего, не может быть и диалога. Разговоры могут быть либо с другим руководителем россии, который будет признавать Устав ООН, базовые принципы человечности и территориальную целостность Украины, либо в другой конфигурации, чтобы ключевой террорист не имел возможности благодаря террору влиять на ключевые решения. Сейчас один человек блокирует мир – и этот человек в москве", – отметил Зеленский.

Напомним

Европейский Союз начал работу над девятым пакетом санкций против россии из-за её полномасштабного вторжения в Украину.