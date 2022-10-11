Режим путина упустил шанс на переговоры: спикер МИД ответил лаврову

КИЕВ. 11 октября. УНН. Глава мид рф сергей лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент передумать и начать вести переговоры с россией. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил в Facebook, что режим путина потерял шанс на переговоры, передает УНН.

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"Интервью лаврова на "Россия 1" демонстрирует беспомощность российской дипломатии. Став нерукоподаваемым за границей, главе мид рф не осталось ничего, кроме как отрабатывать роль пропагандиста для внутреннего потребителя. (...) Режим путина упустил свой шанс на переговоры. С террористами переговоры не ведутся. Это общая мировая практика", – написал Николенко.

Детали

Спикер МИД подчеркнул, что лаврова впереди ждут интервью в Гааге, Буче, Мариуполе или в другом городе, в котором будут проводить трибунал над российскими военными преступниками.

Напомним

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет проводить переговоры с россией, пока ее возглавляет владимир путин.