Канада направляет в Польшу 40 инженеров для обучения украинских военных

КИЕВ. 11 октября. УНН. Канада направляет в Польшу 40 инженеров для тренировки украинских военных, сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд в Twitter, пишет УНН.

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"Канада и Польша лидируют в поддержке Украины. Сегодня я объявила о наших планах сделать больше. Мы направляем около 40 боевых инженеров канадских вооруженных сил в Польшу для обучения украинских сил инженерной разведке, по взрывчатым веществам и разминированию в рамках операции UNIFIER", - сообщила Ананд.

Напомним

До 225 канадских военнослужащих направлено в Великобританию для обучения украинских военных в рамках возобновленной операции UNIFIER.