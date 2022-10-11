Новости: Политика
11 октября 2022, 18:10 • Юлия Шрамко • 3795
Канада направляет в Польшу 40 инженеров для обучения украинских военных
КИЕВ. 11 октября. УНН. Канада направляет в Польшу 40 инженеров для тренировки украинских военных, сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд в Twitter, пишет УНН.
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"Канада и Польша лидируют в поддержке Украины. Сегодня я объявила о наших планах сделать больше. Мы направляем около 40 боевых инженеров канадских вооруженных сил в Польшу для обучения украинских сил инженерной разведке, по взрывчатым веществам и разминированию в рамках операции UNIFIER", - сообщила Ананд.
Напомним
До 225 канадских военнослужащих направлено в Великобританию для обучения украинских военных в рамках возобновленной операции UNIFIER.
Источник: УНН
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