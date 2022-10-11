Зеленский предложил разместить международных наблюдателей на границе с беларусью

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил на границе с беларусью разместить миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью. Об этом он сказал во время выступления на срочном заседании лидеров G7, передает УНН.

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"Мир возможен не просто тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он - со всеми соседями. И я хочу обратить внимание на одну страну. Территория беларуси уже применяется для ударов по Украине. И сейчас мы видим большую угрозу.

россия пытается прямо втянуть беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране. Опосредованно она уже втянула их. А стремится втянуть напрямую", - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что Украина не планировала и не планирует военных мер против беларуси.

"Нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности. Но, чтобы полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти нарративы, которые звучат от лукашенко, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью. Формат может быть проработан нашими дипломатами. И я прошу вас на уровне "Группы семи" поддержать эту нашу инициативу", - отметил Зеленский.

Напомним

МИД беларуси вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой говорится, что Украина якобы планирует нанести удар по белорусской территории. МИД Украины опроверг эту информацию.

Белорусский диктатор александр лукашенко подтвердил участие беларуси в войне против Украины.