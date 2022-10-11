Резников примет участие во встрече министров НАТО

КИЕВ. 11 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников примет участие во встрече НАТО на уровне глав оборонных ведомств. Об этом на брифинге сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

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"Министр обороны Украины Алексей Резников присоединится к нам завтра для участия в Контактной группе по Украине (в формате "Рамштайн" – ред.), которую возглавляет США, и для ужина с министрами НАТО. Вместе мы будем решать насущные потребности Украины", – заявил Столтенберг.

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Генсек НАТО также поддержал недавние заявления союзников о предоставлении Украине более совершенных систем ПВО и других дополнительных возможностей.

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Саммит на уровне министров обороны НАТО состоится 12-13 октября.

Заседание контактной группы по Украине запланировано на 13:00 по брюссельскому времени – 14:00 по Киеву.

Накануне стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отправятся в Брюссель, чтобы лично принять участие в министерской встрече НАТО, а также в шестом заседании группы формата "Рамштайн".