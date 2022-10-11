Зеленский попросил у G7 финансирование для создания воздушного щита и системы ПВО

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский попросил у стран G7 системы противовоздушной обороны и финансирование для создания воздушного щита для Украины. Об этом он заявил во время выступления на срочном заседании лидеров G7, передает УНН.

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«Руководитель россии, который сейчас находится на завершающем этапе своего правления, все еще имеет возможность для усиления эскалации. Эта его возможность является угрозой для всех нас. Но мы можем преодолеть эту угрозу. У нас есть формула мира. И сейчас, реагируя на российский террор, на псевдореферендумы и попытку аннексии нашей территории, мы можем применить формулу мира так, чтобы у государства-террориста не осталось ни единого шанса», - сказал Зеленский.

Детали

Он напомнил, что первый пункт – это оборонная поддержка.

«Воздушный щит для Украины. Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей формулы мира. Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора – ракетные удары – перестанет работать», - отметил Зеленский.

Зеленский обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту США и отметил, что важно, чтобы Украина имела достаточное количество ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО и чтобы эти системы были интегрированы с украинской системой обороны.

«Я просил бы, чтобы наши министры обороны обсудили это завтра в формате «Рамштайн». Господин Президент Франции! Господин Премьер-министр Италии! Мы очень ждем поставки систем SAMP/T. И, если это возможно, они нужны уже в ближайшие месяцы», - сказал Зеленский.

Кроме того, он обратился к премьер-министрам Великобритании Лиз Трасс, Канады Джастину Трюдо, Японии Фумио Кишида, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президентке Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой финансовой поддержки для создания воздушного щита для Украины.

«Госпожа Премьер-министр Трасс! Господин Премьер-министр Трюдо! Господин Премьер-министр Кишида! Уважаемый Президент Шарль Мишель! Уважаемая Урсула фон дер Ляйен! Я прошу вас усилить совместные усилия, чтобы финансово помочь создать воздушный щит для Украины. Миллионы людей будут благодарны «Группе семи» за такую помощь», - сказал Зеленский.

Дополнение

По данным украинской разведки, россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Шахид".