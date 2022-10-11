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Зеленский призвал страны G7 разрабатывать новый пакет санкций против россии

Зеленский призвал страны G7 разрабатывать новый пакет санкций против россии

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восьмой пакет санкций не является наказанием для россии и призвал страны G7 разрабатывать новый. Об этом он сказал во время выступления на срочном заседании лидеров G7, передает УНН.

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"Кто начал вооруженную агрессию – тот международный преступник. Тот должен быть осужден. Защита территориальной целостности Украины – это защита всего международного правопорядка, начиная с Устава ООН. Различные потенциальные агрессоры в мире наблюдают сейчас за реакцией демократий на устроенный россией фарс с псевдореферендумами и попыткой аннексии", – сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что россия должна быть полностью изолирована и наказана – как политически, так и санкционно.

"Я благодарю наших европейских друзей за восьмой санкционный пакет. Но посмотрите – восьмой пакет не является наказанием для россии. россия начала новый этап эскалации, а значит, нужен новый санкционный пакет – сильный пакет. И я прошу вас разработать его!" – подчеркнул Зеленский.

Добавим

На срочном заседании лидеров G7 Зеленский также отметил, что нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из рф.

Напомним

Сегодня стало известно, что Европейский Союз начал работу над девятым пакетом санкций против россии из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Неделей ранее в Евросоюзе согласовали восьмой.

Источник: УНН
Теги: санкции, G7, Владимир Зеленский
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