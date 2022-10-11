Зеленский призвал страны G7 разрабатывать новый пакет санкций против россии

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восьмой пакет санкций не является наказанием для россии и призвал страны G7 разрабатывать новый. Об этом он сказал во время выступления на срочном заседании лидеров G7, передает УНН.

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"Кто начал вооруженную агрессию – тот международный преступник. Тот должен быть осужден. Защита территориальной целостности Украины – это защита всего международного правопорядка, начиная с Устава ООН. Различные потенциальные агрессоры в мире наблюдают сейчас за реакцией демократий на устроенный россией фарс с псевдореферендумами и попыткой аннексии", – сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что россия должна быть полностью изолирована и наказана – как политически, так и санкционно.

"Я благодарю наших европейских друзей за восьмой санкционный пакет. Но посмотрите – восьмой пакет не является наказанием для россии. россия начала новый этап эскалации, а значит, нужен новый санкционный пакет – сильный пакет. И я прошу вас разработать его!" – подчеркнул Зеленский.

Добавим

На срочном заседании лидеров G7 Зеленский также отметил, что нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из рф.

Напомним

Сегодня стало известно, что Европейский Союз начал работу над девятым пакетом санкций против россии из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Неделей ранее в Евросоюзе согласовали восьмой.