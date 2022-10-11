путин заявил главе МАГАТЭ, что "открыт к диалогу" по Запорожской АЭС

КИЕВ. 11 октября. УНН. Российский диктатор Владимир Путин заявил генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что "открыт к диалогу" по Запорожской АЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Цитата

«На встрече в Санкт-Петербурге, которую транслировало российское государственное телевидение, путин сказал Гросси, что москва открыта к диалогу и будет обсуждать «все вопросы», касающиеся работы ядерного объекта», - говорится в сообщении.

Также путин заявил Гросси, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, которую контролирует Украина, «вызывает беспокойство».

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал МАГАТЭ осудить международное рейдерство России, которая объявила о передаче Запорожской АЭС в свою собственность.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул, что Агентство считает Запорожскую атомную электростанцию – украинским атомным объектом.

Добавим, что

Российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка. Не исключено, что к нему могут применить пытки и запугивание.