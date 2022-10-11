Украина подготовила досье Одессы для включения в список ЮНЕСКО - Зеленский

КИЕВ. 11 октября. УНН. Украина подготовила номинационное досье Одессы для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, передает УНН со ссылкой на ОП.

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«Мы должны дать четкий сигнал, что мир не закроет глаза на уничтожение нашей общей истории, нашей общей культуры, нашего общего наследия. Одним из шагов для этого должно стать сохранение исторического центра Одессы – прекрасного города, важного порта на Черном море и источника культуры для миллионов людей в разных странах. Вместе с партнерами мы подготовили номинационное досье Одессы для включения в список Всемирного наследия. Это мы передаем в ЮНЕСКО. И я обращаюсь к вам с просьбой инициировать проведение внеочередной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы решить этот вопрос для Одессы», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это не может затягиваться и откладываться.

«Одесса, как и все другие города Украины, является мишенью для российских ударов. Пожалуйста, поддержите Одессу! Покажите именно на уровне ЮНЕСКО, что российский террор должен закончиться», - призвал Зеленский.

Дополнение

9 октября силы ПВО сбили иранский дрон-камикадзе Shahed-136, которым российские войска пытались атаковать Одессу. Это уже далеко не первая атака на Одессу.