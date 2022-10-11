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россия разрушила или повредила более 2,6 тыс. образовательных объектов в Украине

россия разрушила или повредила более 2,6 тыс. образовательных объектов в Украине

КИЕВ. 11 октября. УНН. россия террористическими ударами по Украине разрушила или повредила более 2600 образовательных объектов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Цитата

«Этой ночью российская ракета ударила по зданиям Хортицкой академии в Запорожской области. Для чего? Такая тактика, тактика террористов. Уже более 2600 образовательных объектов разрушено или повреждено вот такими террористическими ударами россии», - рассказал Зеленский.

По его словам, 540 – это общее количество поврежденных российскими ударами объектов культурного наследия, культурных институтов и религиозных сооружений в Украине за время полномасштабной войны, с 24 февраля. Почти 200 разрушенных или поврежденных храмов.

Детали

Президент напомнил, что вчера в Киеве российская ракета ударила по перекрестку в центральной части города.

«Погибли люди – сгорели прямо в машинах. И это было в 700 метрах от колокольни Софийского собора – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На том же перекрестке расположены корпуса университета Шевченко – одного из важнейших университетов востока Европы. Он пострадал от этого удара. Институт филологии разбит», - сказал Зеленский.

Дополнение

В результате ракетного обстрела центра Киева было повреждено здание филармонии, музеев Ханенко и Шевченко.

Источник: УНН
Теги: образование, ЮНЕСКО, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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