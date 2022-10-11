Заседание в формате "Рамштайн": Зеленский рассказал об ожиданиях относительно оружия

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от заседания в формате «Рамштайн», в частности, прогресса по предоставлению противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

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«Завтра в формате «Рамштайна» состоится обсуждение оборонной поддержки Украины, ожидаю от партнеров прогресса в вопросах о противовоздушной, противоракетной обороне, договоренностей по новым поставкам другого необходимого нам оружия и боеприпасов», - сказал Зеленский.

Добавим

Заседание в формате «Рамштайн» запланировано на 12 октября в виртуальном формате.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у стран G7 системы противовоздушной обороны и финансирование для создания воздушного щита для Украины.