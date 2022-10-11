Зеленский отметил солдата, который сбил из ПЗРК две российские ракеты

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил солдата Дмитрия Шумского, который 10 октября с помощью ПЗРК «Стингер» сбил две российские крылатые ракеты. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

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«По представлению военного командования хочу отметить еще за вчерашний день солдата Дмитрия Шумского (зенитно-ракетный взвод 57-го отдельного радиотехнического батальона, Черниговское направление). 10-го октября Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК «Стингер» сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней. Спасибо за это!», - сказал Зеленский.

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Российские оккупанты запустили по Украине почти 30 крылатых ракет, украинские военные уничтожили 21 крылатую ракету и 11 беспилотных летательных аппаратов.