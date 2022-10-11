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Зеленский отметил солдата, который сбил из ПЗРК две российские ракеты

Зеленский отметил солдата, который сбил из ПЗРК две российские ракеты

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил солдата Дмитрия Шумского, который 10 октября с помощью ПЗРК «Стингер» сбил две российские крылатые ракеты. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

Цитата

«По представлению военного командования хочу отметить еще за вчерашний день солдата Дмитрия Шумского (зенитно-ракетный взвод 57-го отдельного радиотехнического батальона, Черниговское направление). 10-го октября Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК «Стингер» сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней. Спасибо за это!», - сказал Зеленский.

Дополнение

Российские оккупанты запустили по Украине почти 30 крылатых ракет, украинские военные уничтожили 21 крылатую ракету и 11 беспилотных летательных аппаратов.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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