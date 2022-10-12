Байден назвал путина "рациональным игроком, который просчитался"

КИЕВ. 12 октября. УНН. Президент США Джо Байден заявил в интервью CNN, что он считает президента россии владимира путина "рациональным игроком", который плохо оценил свою способность вторгнуться в Украину, передает УНН.

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"Я думаю, что он (путин - ред.) является рациональным игроком, который значительно просчитался", - сказал Байден.

Детали

Президент США охарактеризовал цели путина в Украине, о которых тот заявил в начале полномасштабного вторжения, как бессмысленные.

"Если вы послушаете речь, которую он произнес после того, как принималось это решение, то он говорил обо всей идее - он нуждался в том, чтобы быть лидером россии, объединяющим всех русскоязычных. Я думаю, что это иррационально", - сказал Байден.

По его мнению, путин считал, что украинцы подчинятся российскому вторжению, однако они оказали ожесточенное сопротивление.

"Я думаю, что его цели не были рациональными. Я думаю, он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом матери-россии в Киеве, и это место, где его встретят. И я думаю, что он просто абсолютно просчитался", - добавил президент США.

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