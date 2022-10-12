Байден дал свой прогноз о применении ядерного оружия путиным. Пентагон готов к такому сценарию

КИЕВ. 12 октября. УНН. Президент США Джо Байден считает, что российский диктатор владимир путин не применит ядерного оружия. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CNN, пишет УНН.

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"Я не думаю, что он это сделает", - сказал Байден, отвечая на вопрос о том, будет ли российский дикатор использовать тактическое ядерное оружие.

"Я думаю, что он безответственно говорит об этом, идея о том, что мировой лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине", - добавил Байден.

Детали

По словам американского президента, даже угрозы путина оказывают дестабилизирующее воздействие, и предупредил о возможных ошибках в суждениях, которые могут последовать за ними.

"Я веду к тому, что это может привести к ужасным последствиям. И не потому, что кто-то намерен превратить это в мировую войну или что-то в этом роде, просто после применения ядерного оружия, ошибки, которые могут быть сделаны, просчеты, кто знает, что может произойти", - сказал он.

"Он не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия, как будто это рациональный поступок. Ошибки совершаются. И просчет может произойти, никто не может быть уверен, что произойдет, и может закончиться Армагеддоном ", - добавил Байден позже.

Президент не стал говорить, как будет выглядеть ответ США, если путин выполнит свои ядерные угрозы. Но он сказал, что американское оборонное ведомство заблаговременно разработало варианты действий на случай, если этот сценарий осуществится.

"Какова "красная черта" для Соединенных Штатов и НАТО, и дали ли вы указание Пентагону и другим ведомствам разработать ответные меры, если он применит тактическое ядерное оружие или разбомбит Запорожскую атомную электростанцию в Украине, или что-нибудь в этом роде?", - спросил ведущий.

"Это обсуждалось, но я не буду об этом рассуждать. С моей стороны было бы безответственно говорить о том, что мы будем или не будем делать", - сказал Байден.

"А вы просили Пентагон обыграть это?" - спросил интервьюер.

"Пентагон не нужно было просить" - ответил Байден.

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