Несмотря на массированные обстрелы: Трасс хочет как можно быстрее посетить Украину

КИЕВ. 12 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс хочет посетить Украину как можно быстрее, несмотря на массированные российские обстрелы. Об этом сообщил представитель Даунинг-стрит, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

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На вопрос, как новая угроза российских ударов по Киеву может повлиять на возможный визит Трасс, представитель сказал:

"Я не могу вдаваться в подробности по соображениям безопасности во время таких поездок и не могу делать предположения о датах. Как вы понимаете, премьер-министр намерена твердо посетить вас как можно быстрее".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс оборонную поддержку Украины, в частности прикрытие неба.