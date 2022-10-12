Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,55 0,0878 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Возможны ли массовые ракетные атаки по Украине в ближайшее время - рассказал военный эксперт
Возможны ли массовые ракетные атаки по Украине в ближайшее время - рассказал военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13920

Несмотря на массированные обстрелы: Трасс хочет как можно быстрее посетить Украину

Несмотря на массированные обстрелы: Трасс хочет как можно быстрее посетить Украину

КИЕВ. 12 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс хочет посетить Украину как можно быстрее, несмотря на массированные российские обстрелы. Об этом сообщил представитель Даунинг-стрит, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Цитата

На вопрос, как новая угроза российских ударов по Киеву может повлиять на возможный визит Трасс, представитель  сказал:

"Я не могу вдаваться в подробности по соображениям безопасности во время таких поездок и не могу делать предположения о датах. Как вы понимаете, премьер-министр намерена твердо посетить вас как можно быстрее".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс оборонную поддержку Украины, в частности прикрытие неба.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Лиз Трасс
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.