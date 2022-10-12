россия ответственна за любой инцидент на ЗАЭС, который произошел из-за ее действий – лидеры G7

КИЕВ. 12 октября. УНН. Лидеры стран "Группы семи" (G7) после виртуальной встречи по ситуации в Украине выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия россии на Запорожской атомной электростанции. Заявление было опубликовано на сайте Белого дома, сообщает УНН.

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"Мы осуждаем действия россии на Запорожской АЭС Украины и давление, которое оказывается на персонал объекта. Это дальнейшая безответственная эскалация, и мы будем считать россию ответственной за любой инцидент, вызванный ее действиями. Безопасность, охрана и гарантии ядерного объекта имеют первостепенное значение, и мы поддерживаем усилия Международного агентства по атомной энергии в этом вопросе", – говорится в заявлении.

Напомним

В начале полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС. В мае сообщали, что на площадке находится около 500 рашистов. Также там есть тяжелая техника и взрывчатка.

12 октября Запорожская АЭС в очередной раз оказалась полностью обесточенной – в результате ракетных обстрелов российских оккупантов повреждена подстанция и отсоединилась линия связи со станцией, поэтому ЗАЭС снова на дизель-генераторах.