Главным приоритетом на встрече НАТО будет усиление ПВО Украины – Столтенберг

КИЕВ. 12 октября. УНН. Главным приоритетом на встрече министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн", которая состоится сегодня в Брюсселе, станет усиление противовоздушной обороны Украины. Об этом перед началом встречи заявил журналистам Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

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"Сегодня состоится встреча с министром Резниковым в возглавляемой США контактной группе по Украине, а также ужин с министрами НАТО, где мы будем обсуждать, как усилить поддержку Украины. И главным приоритетом будет усиление противовоздушной обороны для Украины", – заявил Столтенберг.

Детали

Генсек НАТО поддержал решение союзников Альянса предоставлять Украине системы ПВО.

"Я думаю, мы все увидели, почему это так важно. Ужасные неизбирательные атаки на украинские города, убийства мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры. В частности, нападения на энергетическую инфраструктуру – это серьезно, поскольку мы приближаемся к зиме. Все это свидетельствует о срочной необходимости усиления противовоздушной обороны Украины. Союзники обеспечили противовоздушную оборону, но нам нужно еще больше. Нам нужны разные типы ПВО, системы ПВО малой и большой дальности для защиты от баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотников – разные системы для разных задач. (...) Украина – большая страна, много городов. Поэтому нам нужно наращивать масштабы, чтобы помочь Украине защитить еще больше территории от ужасных российских атак", – заявил Столтенберг.

Напомним

Саммит на уровне министров обороны НАТО состоится 12-13 октября. Сегодняшнее заседание контактной группы по Украине запланировано на 13:00 по брюссельскому времени – 14:00 по Киеву.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отправятся в Брюссель, чтобы лично принять участие в министерской встрече НАТО, а также в шестом заседании группы формата "Рамштайн".

Кроме того, накануне Столтенберг сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников примет участие во встрече НАТО и в ужине с министрами.