"Российские элитные солдаты уже мертвы": в ОП рассказали об условиях победы Украины и последствиях ее проигрыша

КИЕВ. 12 октября. УНН. Единственный способ выиграть развязанную россией войну – перестать бояться рф и приумножать тактические победы Украины. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном пресс-службой ОП, пишет УНН.

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«Единственный способ выиграть эту войну – перестать бояться», – отметил Подоляк.

По его словам, чтобы ослабить владимира путина и его окружение, необходимо приумножать тактические победы Украины.

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«То, что у нас меньше численность и меньше оружия, мы компенсируем своим стратегическим преимуществом и лучшим планированием. Российские элитные солдаты уже мертвы. Российские новобранцы плохо подготовлены. россия делает ставку только на артиллерию. Мы не ищем паритета с ней, а разблокируем поле ударом в спину. Сейчас нам нужно больше танков и реактивных систем залпового огня большой дальности. Это математика: каждое поступление оружия ускоряет наше отвоевание.

Наша победа возможна только при трех условиях: украинцы – мирные жители и военные – должны сохранять высокий моральный дух, как сейчас; вооружение должно продолжать поступать, а российские элиты должны быть наказаны еще больше. И мы не должны слушать пророссийских пропагандистов, которые сейчас говорят о мирных предложениях. россия пытается выиграть время», – отметил советник руководителя ОП.

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Он также призвал прекратить спекуляции на ядерной теме, ведь Украина не является ядерной державой. И если россия не будет придерживаться протокола в этой сфере, другие ядерные государства должны реагировать соответственно.

Подоляк отметил, что Украина должна вернуть все свои территории, которые имела по состоянию на 1991 год.

Кроме того, по его мнению, российских военных преступников надо судить не только за Украину, а за все прошлые войны: в Грузии, в Сирии и на Донбассе с 2014 года. Он отметил, что победа Украины вылечила бы россию «от шовинизма, от которого страдает вся Европа».

Советник руководителя ОП обратил внимание на то, что рф в Европе поддерживает крайности – как крайне правые политические силы, так и крайне левые, – а также вызвала энергетический кризис, от которого страдает весь регион.

«Если Украина потерпит поражение, россия будет доминировать над всей Европой и навязывать ей свои ценности. Украина показала, что она способна вести войну, но нам нужна помощь. Время идти до конца – без страха», – подчеркнул Подоляк.

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