Перед "Рамштайном": Резников встретился с главой Пентагона

КИЕВ. 12 октября. УНН. Перед началом заседания министров обороны в формате "Рамштайн", которое стартует сегодня в Брюсселе, министр обороны Украины Алексей Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, пишет УНН.

Детали

"Прежде чем начать нашу повестку дня, я был очень рад встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой, министром Алексеем Резниковым. Эта контактная группа – собрание почти 50 стран – является постоянным доказательством того, что мир объединен вокруг вас", – написал Остин в Twitter.

Before kicking off our agenda, I was very pleased to meet with my good friend and Ukrainian counterpart, Minister @oleksiireznikov. This contact group – a gathering of nearly 50 nations – is continued proof the world is united behind you. pic.twitter.com/arnGQ0mHft — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 12, 2022

Позже Резников сообщил о старте работы контактной группы в Брюсселе.

"Наша работа начинается в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн-6" и встречи министров обороны НАТО. Также буду иметь важные двусторонние встречи. На сегодняшней повестке дня вопрос №1 – усиление противовоздушной обороны Украины. Чувствую оптимизм", – сообщил он.

Our work begins within the framework of the Ukraine Defense Contact Group #Ramstein 6 and the @NATO Defense Ministerial. Also having important bilateral meetings.

Item #1 on today’s agenda is strengthening air defence.

Feeling optimistic. Stay tuned! pic.twitter.com/ZgmLdM4E45 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 12, 2022

Напомним

Главным приоритетом на встрече министров обороны стран НАТО в формате Рамштайн, которая состоится сегодня в Брюсселе, станет усиление противовоздушной обороны Украины.

Саммит на уровне министров обороны НАТО состоится 12-13 октября. Сегодняшнее заседание контактной группы по Украине запланировано на 13:00 по брюссельскому времени – 14:00 по Киеву.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отправятся в Брюссель, чтобы лично принять участие в министерской встрече НАТО, а также в шестом заседании группы формата "Рамштайн".

Кроме того, накануне Столтенберг сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников примет участие во встрече НАТО и ужине с министрами.