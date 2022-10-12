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Перед "Рамштайном": Резников встретился с главой Пентагона

Перед "Рамштайном": Резников встретился с главой Пентагона

КИЕВ. 12 октября. УНН. Перед началом заседания министров обороны в формате "Рамштайн", которое стартует сегодня в Брюсселе, министр обороны Украины Алексей Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, пишет УНН.

Детали

"Прежде чем начать нашу повестку дня, я был очень рад встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой, министром Алексеем Резниковым. Эта контактная группа – собрание почти 50 стран – является постоянным доказательством того, что мир объединен вокруг вас", – написал Остин в Twitter.

Позже Резников сообщил о старте работы контактной группы в Брюсселе.

"Наша работа начинается в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн-6" и встречи министров обороны НАТО. Также буду иметь важные двусторонние встречи. На сегодняшней повестке дня вопрос №1 – усиление противовоздушной обороны Украины. Чувствую оптимизм", – сообщил он.

Напомним

Главным приоритетом на встрече министров обороны стран НАТО в формате Рамштайн, которая состоится сегодня в Брюсселе, станет усиление противовоздушной обороны Украины.

Саммит на уровне министров обороны НАТО состоится 12-13 октября. Сегодняшнее заседание контактной группы по Украине запланировано на 13:00 по брюссельскому времени – 14:00 по Киеву.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отправятся в Брюссель, чтобы лично принять участие в министерской встрече НАТО, а также в шестом заседании группы формата "Рамштайн".

Кроме того, накануне Столтенберг сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников примет участие во встрече НАТО и ужине с министрами.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Алексей Резников, Ллойд Остин
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