Перед "Рамштайном": Резников встретился с главой Пентагона

КИЕВ. 12 октября. УНН. Перед началом заседания министров обороны в формате "Рамштайн", которое стартует сегодня в Брюсселе, министр обороны Украины Алексей Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, пишет УНН.

Детали

"Прежде чем начать нашу повестку дня, я был очень рад встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой, министром Алексеем Резниковым. Эта контактная группа – собрание почти 50 стран – является постоянным доказательством того, что мир объединен вокруг вас", – написал Остин в Twitter.

Before kicking off our agenda, I was very pleased to meet with my good friend and Ukrainian counterpart, Minister @oleksiireznikov. This contact group – a gathering of nearly 50 nations – is continued proof the world is united behind you. pic.twitter.com/arnGQ0mHft