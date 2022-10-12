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Швейцария ввела еще 30 человек и семь организаций рф под санкции

Швейцария ввела еще 30 человек и семь организаций рф под санкции

КИЕВ. 12 октября. УНН. Швейцария расширила свой санкционный список в отношении рф, включив в него дополнительно 30 физических лиц и семь организаций в связи с незаконной аннексией оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Соответствующее заявление сделало правительство Швейцарии, информирует УНН

Цитата

«30 человек подпадают под финансовые санкции и запрет на въезд, а еще семь новых организаций - под финансовые санкции», - говорится в сообщении.

Детали

Дополнительные списки нацелены преимущественно на тех, кто причастен к так называемым «референдумам», организованным россией в украинских регионах в конце сентября. Теперь их активы в Швейцарии должны быть заморожены и о них уведомлено в Государственный секретариат по экономическим вопросам.

Таким образом, швейцарский санкционный список соответствует списку Европейского Союза. 

Напомним 

Правительство Японии в ответ на аннексию оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины ввело дополнительные санкции в отношении рф. Они касаются более чем 80 граждан и 9 организаций страны. Их активы будут заморожены.

6 октября ЕС принял очередной пакет санкций против россии.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, аннексия, война, Швейцария
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