Галущенко призвал ЕС ввести санкции против российской ядерной промышленности и ограничить права рф в МАГАТЭ

КИЕВ. 12 октября. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к министрам энергетики государств-членов ЕС во время неформального заседания, проходящего сегодня в Праге. В своем обращении он призвал Евросоюз ввести санкции против российской ядерной промышленности, а также ограничить права рф в МАГАТЭ, передает УНН.

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“Эта война не только против Украины. Эта война против Европы, всех нас и наших ценностей. Нужна координация нашего сотрудничества, в том числе вашей помощи и поддержки энергетического сектора, который испытывает сокрушительные разрушения от российских ракетных атак, на уровне профильных министров”, - отметил министр энергетики Украины.

Детали

Министр отметил, что российский энергетический шантаж дополняется ядерным терроризмом, ведь Запорожская атомная электростанция, крупнейшая в Европе, остается под российской военной оккупацией.

По его словам, достойным ответом стало бы введение санкций против российской ядерной промышленности.

«Мир слишком зависит от российских ядерных технологий. Нам нужно положить конец доминированию страны-террориста в этой сфере. Надо разработать и ввести ограничительные меры в отношении «росатома». Кроме того, мы предлагаем приостановить права россии в МАГАТЭ», - отметил министр.

В то же время необходимо минимизировать финансовые поступления россии от ископаемого топлива.

“Нужно сократить поток доходов россии от ископаемых энергоресурсов. С начала войны выплаты ЕС за российское топливо превысили 100 миллиардов евро. Мы призываем наших международных партнеров открыть эскроу-счет и перенаправлять платежи за российский газ на восстановление и отстройку разрушенной россией украинской инфраструктур”, – констатировал министр.

Дополнение

От российских обстрелов территории Украины в течение 10-11 октября пострадало до 30% энергетической инфраструктуры.

Премьер-министр Денис Шигаль отметил, что российские войска повредили 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве.