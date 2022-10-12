Комитет ВР поддержал законопроект о пенсиях для политзаключенных коммунистического режима

КИЕВ. 12 октября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал законопроект №8032 о назначении пенсий политзаключенным коммунистического режима, которые боролись за независимость Украины в ХХ веке. Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Владимир Вятрович, передает УНН.

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“Комитет по социальной политике только что поддержал инициированный мной и внесенный 39 депутатами законопроект №8032 о назначении пенсий за особые заслуги политзаключенным коммунистического режима, которые боролись за независимость Украины в ХХ веке”, – написал Вятрович.

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14 сентября на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" (относительно борцов за независимость Украины в XX веке).