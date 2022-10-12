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Правительство выделило 76 млрд гривен для урегулирования задолженности на рынке газа

Правительство выделило 76 млрд гривен для урегулирования задолженности на рынке газа

КИЕВ. 12 октября. УНН. Кабинет министров Украины выделил 76 млрд гривен на программу по урегулированию задолженности перед субъектами рынка природного газа в соответствии с ранее принятым специальным законом. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

“Правительство сегодня утвердит два постановления, которые позволят урегулировать значительное количество задолженностей на газовом рынке. 76 млрд грн пойдут на программу по урегулированию задолженности перед субъектами рынка природного газа в соответствии с ранее принятым специальным законом. А также в соответствии с договоренностью с главами городов и общин. Это позволит всем предприятиям газовой отрасли продолжать работу и стабильно выполнять свои обязательства перед всеми потребителями”, – заявил премьер.

Детали

Он добавил, что тарифы не повышаются ни на газ, ни на отопление, ни на электроэнергию. Субсидии остаются и будут выплачиваться в полном объеме всем семьям, которые действительно в этом сегодня нуждаются.

Дополнение

Шмыгаль также сообщил, что после массированной ракетной атаки на Украину электроснабжение восстановили почти для четырех тысяч населенных пунктов и миллионов потребителей.

Источник: УНН
Теги: газ, Кабмин, Украина, рынок
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