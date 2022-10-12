Зеленский ввел санкции против Януковича, Дерипаски, Лебедева и Курченко

КИЕВ. 12 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об экономических санкциях в отношении ряда юридических и физических лиц, в частности бывших высокопоставленных чиновников Украины. Соответствующий указ №694/2022 обнародован на сайте Офиса Президента, передает УНН.

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В частности, Зеленский подписал Указ о введении санкций против беглого президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски, экс-министра обороны Украины Павла Лебедева и владельца энергетической компании “ВЕТЭК” Сергея Курченко.

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“Вид ограничительной меры: блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ими”, – говорится в тексте документа.

Напомним

В апреле прошлого года Зеленский ввел санкции против Януковича, Азарова, Поклонской, Табачника, Аксенова, Лебедева и других.