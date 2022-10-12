Российский ядерный удар повлечет за собой "физический ответ" - НАТО

КИЕВ. 12 октября. УНН. Если россия решит нанести ядерный удар по Украине – это повлечет “физический ответ” от Североатлантического Альянса. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Как заявил в комментарии агентству высокопоставленный чиновник НАТО, любое применение ядерного оружия москвой будет иметь для нее "беспрецедентные последствия".

Чиновник добавил, что россия использует свои ядерные угрозы главным образом для того, чтобы предупредить НАТО и другие страны от непосредственного вступления в войну в Украине.

Добавим

Президент США Джо Байден считает, что российский диктатор владимир путин не применит ядерного оружия.



"Я не думаю, что он это сделает", - сказал лидер США, отвечая на вопрос о том, будет ли российский дикатор использовать тактическое ядерное оружие.

"Я думаю, что он безответственно говорит об этом, идея о том, что мировой лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине", - добавил Байден.

В то же время, Пентагон заявил, что путин еще не принял решение о применении такого оружия.