Белый дом рассматривает возможность введения полного запрета на российский алюминий – Bloomberg

КИЕВ. 12 октября. УНН. В Соединенных Штатах рассматривают вариант введения полного запрета на российский алюминий в ответ на российскую агрессию в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как пишет Bloomberg, США рассматривают три шага внедрения запрета:

1) полный запрет на импорт;

2) повышение пошлин;

3) введение санкций против компании "Русал".

Как пишет издание, если США сделает этот шаг – это может повлечь за собой серьезные негативные последствия для мирового рынка алюминия, поскольку заставит потребителей этого металла в США и других странах в ускоренном порядке искать замену.

Цитата

"россия занимает второе место в мире по производству алюминия, уступая в объемах только Китаю, российский алюминий составляет около 10% импорта этого металла в США", - говорится в материале.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восьмой пакет санкций не является наказанием для россии и призвал страны G7 разрабатывать новый.



Как стало известно, Европейский Союз начал работу над девятым пакетом санкций против россии из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.