США рассматривают возможность создания в Украине эшелонированной системы ПВО

КИЕВ. 12 октября. УНН. Соединенные Штаты рассматривают вариант создания в Украине интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе по случаю встречи союзников Украины в формате "Рамштайн", заявил председатель объединенного комитета начальников генеральных штабов США Марк Милли, передает УНН со ссылкой на ВВС.

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Он отметил, что в данной системе будет сочетаться средства малой, средней и большой дальности. Комбинация всех этих средств позволит закрыть воздушное пространство российским летательным аппаратам.

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"Мы передадим те системы, которые у нас есть…И мы постараемся поставить дополнительные боеприпасы для тех систем, которые сейчас на вооружении у украинцев. В мире есть множество свободных систем ПВО. Задачей будет связать их воедино и разместить", – заявил Милли.

Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что Америка предоставит те системы, которые у нее на вооружении “настолько быстро, насколько это физически возможно”.

"Я совершенно уверен, что остальные страны сделают все, что смогут и когда смогут, чтобы передать дополнительные мощности. Вы слышали, что мы говорили о NASAMS, и это хорошее средство, которое действительно поможет украинцам. Я говорил, что Германия предоставит систему ПВО IRIS-T, и в будущем, я надеюсь, и другие средства. Сегодня больше стран вызвались предоставить боеприпасы для систем NASAMS. У нас, безусловно, есть готовность делать все, что мы можем, так долго, как мы можем", - сказал министр обороны.

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак, комментируя решение США усилить систему ПВО в Украине, в своем Twitter написал, что это именно то, что сейчас необходимо Киеву.

“Очередной "Рамштайн". Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии украинского неба. Усиление системы ПВО Украины – это то, что нам нужно”, – написал Ермак.

Он добавил, что Киев находится в постоянном диалоге с нашими союзниками. Именно современные системы ПВО для Украины были темой последних разговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.