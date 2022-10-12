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На Ramstein-6 представили результаты усилий Украины по обеспечению контроля над полученным от партнеров оружием

На Ramstein-6 представили результаты усилий Украины по обеспечению контроля над полученным от партнеров оружием

КИЕВ. 12 октября. УНН. На Ramstein-6 были представлены результаты усилий Украины по обеспечению контроля над полученным от международных партнеров оружием, программа LOGFAS, наряду с другими инструментами, уже работает. Об этом со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова пишет УНН.

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"Мы представили участникам Ramstein-6 результаты наших усилий по обеспечению контроля над оружием, полученным от международных партнеров. Программа LOGFAS наряду с другими инструментами уже работает. Беспрецедентный уровень доверия держит нас на прямом пути к победе", - отметил он.

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Главным приоритетом на встрече министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн", является усиление противовоздушной обороны Украины.

Саммит на уровне министров обороны НАТО проходит 12-13 октября.

Источник: УНН
Теги: Украина, Алексей Резников
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