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США будут продолжать наращивать обороноспособность Украины: ВСУ смогут отвоевывать территории зимой - Остин

США будут продолжать наращивать обороноспособность Украины: ВСУ смогут отвоевывать территории зимой - Остин

КИЕВ. 12 октября. УНН. Соединенные Штаты будут продолжать наращивать обороноспособность Украины. Как заявил сегодня по итогам встречи министров обороны в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин, это поможет Вооруженным Силам отвоевывать украинские территории зимой, передает УНН.

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"Поле боя остается динамичным, и зима всегда является вызовом, когда дело доходит до боевых действий. Но международное сообщество остается единым, и готово сделать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свои интересы и отстоять свою суверенную территорию", — отметил Остин.

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Председатель объединенного комитета начальников генеральных штабов США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты рассматривают вариант создания в Украине интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Он отметил, что в этой системе будут сочетаться средства малой, средней и большой дальности. Комбинация всех этих средств позволит закрыть воздушное пространство российским летательным аппаратам.

Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что Америка предоставит те системы, которые у нее на вооружении "настолько быстро, насколько это физически возможно".

Источник: УНН
Теги: Ллойд Остин
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