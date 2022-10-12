США будут продолжать наращивать обороноспособность Украины: ВСУ смогут отвоевывать территории зимой - Остин

КИЕВ. 12 октября. УНН. Соединенные Штаты будут продолжать наращивать обороноспособность Украины. Как заявил сегодня по итогам встречи министров обороны в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин, это поможет Вооруженным Силам отвоевывать украинские территории зимой, передает УНН.

Цитата

"Поле боя остается динамичным, и зима всегда является вызовом, когда дело доходит до боевых действий. Но международное сообщество остается единым, и готово сделать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свои интересы и отстоять свою суверенную территорию", — отметил Остин.

Дополнение

Председатель объединенного комитета начальников генеральных штабов США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты рассматривают вариант создания в Украине интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Он отметил, что в этой системе будут сочетаться средства малой, средней и большой дальности. Комбинация всех этих средств позволит закрыть воздушное пространство российским летательным аппаратам.

Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что Америка предоставит те системы, которые у нее на вооружении "настолько быстро, насколько это физически возможно".