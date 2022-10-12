Зеленский: есть позитивные новости из оборонного "Рамштайна", связанные с дополнительным усилением нашей армии современной артиллерией

КИЕВ. 12 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил о позитивных новостях из оборонного "Рамштайна", связанных с дополнительным усилением нашей армии современной артиллерией и поблагодарил партнеров, передает УНН.

Детали

Зеленский напомнил, что сегодня состоялось очередное заседание в формате оборонного "Рамштайна".

"Довольно продуктивное. Прежде всего обсуждали предоставление нашему государству систем противовоздушной и противоракетной обороны. Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине с защитой неба – это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени. Верю, что справимся с этой задачей", - сказал он.

Президент Украины добавил, что благодарен тем нашим партнерам, которые уже решили усилить именно такую поддержку нашего государства – поддержку для эффективной защиты в воздухе.

"Есть положительные новости из оборонного "Рамштайна", связанные с дополнительным усилением нашей армии современной артиллерией. Спасибо партнерам!", - подчеркнул он.

Добавим

На Ramstein-6 были представлены результаты усилий Украины по обеспечению контроля над полученным от международных партнеров оружием.

Напомним

Главным приоритетом на встрече министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн", является усиление противовоздушной обороны Украины.

Саммит на уровне министров обороны НАТО проходит 12-13 октября.