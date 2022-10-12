Генассамблея ООН поддержала резолюцию о Территориальной целостности Украины

КИЕВ. 12 октября. УНН. В Генассамблее ООН абсолютное большинство членов организации проголосовало за проект резолюции, осуждающей попытку россии аннексировать четыре украинских оккупированных региона, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, за резолюцию проголосовало 143 страны, против – 5, 35 стран воздержались от голосования.

Среди тех, кто был против резолюции – КНДР, беларусь, Никарагуа, Сирия и россия.

Добавим

Как рассказала первая заступница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, главными сигналами проекта резолюции, рассматриваемой сейчас чрезвычайной спецсессией, являются:

- подтверждение ничтожности результатов "референдумов" и отклонение любого изменения статуса украинских областей;

- призыв к государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать какие-либо изменения статуса областей Украины;

- требование к рф немедленно и безусловно отменить свои решения относительно статуса областей Украины и немедленно, полностью и безусловно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Ранее москва пыталась сделать голосование за резолюцию тайным, однако ГА ООН отклонила российские призывы.