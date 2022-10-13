"О, Боже! Не видно! Сколько, вы говорите, проголосовало за россию?": постпред Украины иронично отреагировал на поддержку рф в ООН

КИЕВ. 13 октября. УНН. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица иронично отреагировал на поддержку россии во время голосования резолюции в Генеральной ассамблее ООН, которая осуждает попытку россии аннексировать четыре украинских оккупированных региона, пишет УНН.

Цитата

"О Боже! Не видно! Сколько, вы говорите, проголосовало за россию? 4? Вот это да! …" - написал Кислица в Twitter, сопроводив сообщение фото с биноклем.

О Боже! Не могу’не вижу! Сколько, ты сказал, проголосовало за Россию? 4? Блин! … pic.twitter.com/dl7cTet8LV — Сергей Кислица (@SergiyKyslytsya) 13 октября 2022

Дополнение

В Генассамблее ООН абсолютное большинство членов организации проголосовало за проект резолюции, осуждающей попытку россии аннексировать четыре украинских оккупированных региона. Так, за резолюцию проголосовало 143 страны, против - 5, 35 стран воздержались от голосования.

Среди тех, кто был против резолюции – КНДР, беларусь, Никарагуа, Сирия и россия.