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"О, Боже! Не видно! Сколько, вы говорите, проголосовало за россию?": постпред Украины иронично отреагировал на поддержку рф в ООН

"О, Боже! Не видно! Сколько, вы говорите, проголосовало за россию?": постпред Украины иронично отреагировал на поддержку рф в ООН

Сергей Кислица

КИЕВ. 13 октября. УНН. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица иронично отреагировал на поддержку россии во время голосования резолюции в Генеральной ассамблее ООН, которая осуждает попытку россии аннексировать четыре украинских оккупированных региона, пишет УНН.

Цитата

"О Боже! Не видно! Сколько, вы говорите, проголосовало за россию? 4? Вот это да! …" - написал Кислица в Twitter, сопроводив сообщение фото с биноклем.

Дополнение

В Генассамблее ООН абсолютное большинство членов организации проголосовало за проект резолюции, осуждающей попытку россии аннексировать четыре украинских оккупированных региона. Так, за резолюцию проголосовало 143 страны, против - 5, 35 стран воздержались от голосования.

Среди тех, кто был против резолюции – КНДР, беларусь, Никарагуа, Сирия и россия.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, аннексия, война
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