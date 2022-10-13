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Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с беларусью

Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с беларусью

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой призвали отменить безвизовый режим с беларусью, информирует УНН.

Детали

Петиция набрала 25 339 подписей. Ее автор Константин Савров предложил отменить безвизовый режим с беларусью из-за ее враждебных действий в отношении Украины. Он отметил, что свободный въезд граждан беларуси угрожает национальной безопасности.

Зеленский заявил, что все пункты пропуска на границе с беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, который работает в ограниченном режиме. Там осуществляется оформление граждан Украины, которые возвращаются домой. Также президент подчеркнул, что граница Украины временно закрыта на въезд для граждан беларуси и других иностранцев.

Цитата

"Сейчас Кабинету Министров Украины предложено рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", - ответил Зеленский.

Напомним

1 июля 2022 года Украина ввела визовый режим для граждан рф. Соответствующее постановление было одобрено 17 июня на заседании Кабинета Министров Украины по представлению Министерства иностранных дел.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, Безвизовый режим, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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