Резолюция ООН о территориальной целостности Украины: чем важен документ и как россия пыталась помешать его принятию

КИЕВ. 13 октября. УНН. Тотальное большинство государств-членов ООН проголосовали “за” резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН” в среду в рамках возобновленной 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН относительно агрессии рф против Украины. Министерство иностранных дел рассказало, чем важно это решение и что содержит упомянутый документ, пишет УНН.

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«В ответ на попытку российской федерации аннексировать Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Херсонскую области Украины путем организации псевдореферендумов, государства-члены ООН недвусмысленно заявили, что никакое территориальное присвоение в результате угрозы силой или применения силы не может быть признано законным. В этой связи, Генеральная ассамблея ООН подтвердила свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды», - отметили в МИД, комментируя решение.

Детали

Так, рассказывают в дипведомстве, в резолюции четко отмечается, что пребывание частей вышеупомянутых украинских регионов под временным военным контролем россии является результатом агрессии, в нарушение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины.

«Поддержав указанный документ, государства-члены ООН признали решение рф о статусе четырех областей Украины несовместимыми с принципами Устава ООН и выдвинули к россии требование об их немедленной и безусловной отмене», - объясняют дипломаты.

По их словам, принятый документ также содержит требование к российской федерации немедленно, полностью и безусловно вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Поддержав международные усилия по деэскалации и мирному решению конфликта, государства-члены ООН подчеркнули, что политический диалог, переговоры, посредничество и другие мирные средства должны происходить с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и в соответствии с принципами Устава ООН, отмечают в МИД.

В министерстве подчеркнули, что другим важным итогом голосования стало то, что 143 государства-члена ООН упомянули в документе резолюцию ГА ООН 68/262 “Территориальная целостность Украины” от 28 марта 2014 года, подтвердив таким образом как тот факт, что агрессия рф против Украины началась в 2014 году, так и статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины.

«Российская делегация всячески пыталась помешать принятию резолюции, в том числе требуя, вопреки сложившейся практике, тайного голосования, которое в зале ООН применяется только для избирательных вопросов. В то же время государства-члены ООН абсолютным большинством голосов помешали этим жалким попыткам», - отметили в дипведомстве.

Напомним

12 октября абсолютное большинство стран ООН проголосовало за проект резолюции, осуждающей попытку россии аннексировать четыре украинских оккупированных региона. Так, за резолюцию проголосовало 143 страны, против - 5, 35 стран воздержались от голосования.

Среди тех, кто был против резолюции – КНДР, беларусь, Никарагуа, Сирия и россия.