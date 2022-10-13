"Цели войны ясны": Макрон заявил, что Украина должна восстановить границы 1991 года

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду дал интервью французскому телеканалу France 2, в котором рассказал о продолжающейся российско-украинской войне и необходимости переговоров с владимиром путиным, пишет УНН.

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Так, Макрон заявил, что "цели войны ясны - вернуться к границам 1991 года", и повторил, что не хочет сжигать мосты и будет продолжать переговоры с российским президентом "когда это будет необходимо", цитирует французского лидера газета Les Echos.

Согласно BFMTV, единственный исход, который Макрон предусматривает в отношении войны - это возвращение за стол переговоров Киева и москвы.

"В какой-то момент, я надеюсь, как можно скорее, нам придется вернуться за стол переговоров. (...) Я считаю, что в какой-то момент в интересах Украины и россии будет вернуться за стол переговоров", - сказал глава французского государства.

Он также заявил, что Франция поставит Украине системы и ракеты ПВО.

"Мы будем поставлять радары, системы и ракеты (ПВО - ред.) для защиты (украинцев) от атак, в частности, для защиты от атак беспилотников", - уточнил он.

Глава государства добавил, что Франция уже поставила 18 САУ CAESAR.

Добавим

Францию неоднократно критиковали за низкий уровень военной поддержки Украины по сравнению с ее союзниками, но чиновники и эксперты говорят, что в основе разногласий лежат способности, а не политическая воля.

Согласно августовскому рейтингу Кильского института мировой экономики, военная помощь Франции в размере 233 миллионов евро ставит ее на 11-е место в мире, значительно уступая США (25 миллиардов евро), Великобритании (4 миллиарда евро) и Польше (1,8 млрд. евро).