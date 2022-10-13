Новости: Политика
13 октября 2022, 11:43 • Анна Мурашко • 9615
Зеленский начал выступление перед ПАСЕ: о чем говорит
Владимир Зеленский
КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление перед Парламентской ассамблеей Совета Европы, пишет УНН.
Детали
«Европа может стать лидером в создании трибунала за преступления россии и в создании механизмов компенсации ущерба, нанесенного россией», - сказал Президент во время выступления, сообщил участник украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко.
Также, по словам нардепа, Зеленский отметил, что «украинская делегация в ПАСЕ работает достаточно эффективно».
Дополнение
Ранее сообщалось, что Зеленский выступит на осенней сессии ПАСЕ онлайн.
На сессию ПАСЕ хотят вынести декларацию по правам пленных украинских военных.
Источник: УНН
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