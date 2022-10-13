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Зеленский начал выступление перед ПАСЕ: о чем говорит

Зеленский начал выступление перед ПАСЕ: о чем говорит

Владимир Зеленский

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление перед Парламентской ассамблеей Совета Европы, пишет УНН.

Детали

«Европа может стать лидером в создании трибунала за преступления россии и в создании механизмов компенсации ущерба, нанесенного россией», - сказал Президент во время выступления, сообщил участник украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко.

Также, по словам нардепа, Зеленский отметил, что «украинская делегация в ПАСЕ работает достаточно эффективно».

Дополнение

Ранее сообщалось, что Зеленский выступит на осенней сессии ПАСЕ онлайн.

На сессию ПАСЕ хотят вынести декларацию по правам пленных украинских военных.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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