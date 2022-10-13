НАТО разрабатывает десятилетний план восстановления украинского ОПК - Politico
КИЕВ. 13 октября. УНН. Североатлантический альянс разрабатывает десятилетний план восстановления украинской оборонной промышленности. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что первая встреча между Альянсом и Киевом для обсуждения этого вопроса запланирована на следующую неделю.
Эта встреча станет началом длительного процесса, на который «уже несколько недель намекают» представители США и НАТО, говоря о долгосрочных обязательствах перед Украиной, чтобы приблизить ее к Альянсу как в обучении, так и в оснащении, сообщает издание.
"Мы будем рассматривать требования оборонного планирования, чтобы добиться полной операционной совместимости Украины с НАТО... Речь идет о переходе от советского оборудования... к совместимому с НАТО западному оборудованию", - сказал высокопоставленный представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, во время встреч Альянса в Брюсселе на этой неделе.
Высшие должностные лица Альянса, отвечающие за закупки, уже встречались в этом месяце, чтобы начать планировать способы оказания помощи украинской оборонной промышленности и одновременно пополнить собственные запасы оружия и оборудования, которые были переданы Киеву с начала войны. Однако новые усилия под руководством НАТО, как сообщается, будут сосредоточены только на Украине.
"Мы будем искать пути восстановления оборонной промышленности Украины", - сказал источник Politico.
Более широкие усилия, направленные на удовлетворение повседневных потребностей украинских военных на поле боя, потребуют многолетнего внимания со стороны партнеров от Варшавы до Оттавы, и эти усилия могут в конечном итоге превратить Украину в страну НАТО по умолчанию, даже если она не будет членом альянса, добавляет издание.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 сентября, что Украина подает заявку "по ускоренной процедуре" на членство в НАТО.
Страны Балтии объявили, что "полностью поддерживают скорейшее принятие Украины" в оборонный альянс.
Заявку о членстве Украины в НАТО публично поддержали уже 11 стран.