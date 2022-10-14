Организация UNICEF выделит деньги на программу "Семья 500+" для украинских беженцев

КИЕВ. 14 октября. УНН. До конца года международная организация UNICEF выделит почти 100 миллионов злотых для украинских беженцев, которые из-за войны покинули свои дома и прибыли в Польшу после 24 февраля, в поддержку правительственной программы "500+". Об этом сообщает издание in Poland, пишет УНН.

Детали



Деньги должны быть перечислены на счет Фонда помощи, созданного специально для поддержки этой группы. Распоряжается средствами управления социального страхования (ZUS).

Как отмечается, документ подписали министр семьи и социальной политики Марлена Малаг и национальный координатор офиса UNICEF по кризисному реагированию в Польше Рашид Мустафа Сорур.



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"Это очень важный документ, который свидетельствует, что мы проходим испытание солидарностью. Судьба детей особенно важна для нас, поскольку они часто являются самыми большими жертвами войны. Помочь легче, когда нас поддерживают такие организации, как ЮНИСЕФ. Теперь мы будем работать вместе на благо самых маленьких, которые нашли убежище в Польше", - подчеркнула министр Марлена Малаг.

Дополнение

С начала российской агрессии многие международные благотворительные организации начали помогать гражданам Украины. Так, религиозное сообщество "Всемирная лютеранская федерация" ("The Lutheran World Federation") анонсировало предоставление гуманитарной программы, которая будет направлена на наиболее уязвимые слои украинского населения, проживающие в Польше.