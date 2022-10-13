Зеленский заявил, что Красный Крест должен давить на рф, чтобы получить доступ к украинским пленным

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Международный комитет Красного Креста «биться» мощнее и давить на россию, чтобы получить доступ к украинским пленным. Об этом он заявил во время выступления перед ПАСЕ, передает УНН.

Цитата

«Здесь главный вопрос – это доступ Красного Креста. Я бы хотел бы обратиться и к вам, на вашей уважаемой площадке обратиться к представителям и руководству Красного Креста. Все эти годы они должны иметь доступ к пленным, и это продолжается уже с начала оккупации нашего Крыма и Донбасса. Доступа к нашим пленным не было, Красный Крест не может туда дойти, доехать», - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что это происходит 8 лет.

«Сейчас, когда тысячи наших пленных после полномасштабного вторжения находятся на оккупированных частях Донбасса, где их пытают и что только с ними не делают, доступа также нет. Не можем мы, украинцы, биться за то, чтобы Красный Крест нашел возможность, Красный Крест должен биться, потому что это их работа, потому что они получают за это деньги, потому что на них смотрит весь мир. Они должны давить на россию, чтобы туда доехать», - отметил Зеленский.

Дополнение

Сообщалось, что после взрыва и гибели людей в Еленовке российские оккупанты не пускали представителей МККК к военнопленным в колонии.