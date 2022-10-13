Зеленский призвал ПАСЕ помочь с трибуналом для россии и репарациями

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы поддержать создание специального трибунала для расследования преступлений россии в Украине и компенсационного механизма. Об этом он заявил во время выступления перед ПАСЕ, передает УНН.

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Зеленский отметил, что ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая признает россию государством-террористом.

"Европа может сыграть историческую роль в создании специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины. Давайте это сделаем, это будет лучший путь для защиты принципов международного права. Европа может стать лидером усилий по возмещению ущерба, нанесенного этой войной. Мы должны создать компенсационный механизм и предлагаем, как его создать. Соответствующий проект уже подготовлен Украиной и я прошу вас поддержать его и на уровне Европы и на уровне Генассамблеи ООН", - сказал президент.

Он отметил, что российские активы должны быть направлены на компенсацию ущерба от войны.

Напомним

Верховная Рада призвала международные организации и страны создать специальный международный трибунал по преступлениям россии против Украины.

На сессию ПАСЕ хотят вынести декларацию по правам пленных украинских военных.