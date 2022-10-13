Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,50 -0,0439 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15540

Мир послал четкий сигнал: россия не может стереть с карты суверенное государство - Байден о резолюции ООН

Мир послал четкий сигнал: россия не может стереть с карты суверенное государство - Байден о резолюции ООН

Джо Байден

КИЕВ. 13 октября. УНН. Принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция, осуждающая попытку россии аннексировать оккупированные территории Украины, посылает четкий сигнал для рф: нельзя просто взять и стереть с карты суверенное государство. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена по итогам голосования ГА ООН в среду, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня подавляющее большинство стран мира - больших и малых, представляющих широкий спектр идеологий и правительств - проголосовали за защиту Устава Организации Объединенных Наций и осудили незаконную попытку россии силой аннексировать украинскую территорию… Посягая на основные положения Устава ООН, россия подрывает самые основы международного мира и безопасности. Ставки этого конфликта очевидны для всех, и мир послал четкий сигнал в ответ: россия не может стереть с карты суверенное государство. россия не может изменить границы силой. россия не может захватить территорию другой страны как свою собственную», - заявил Байден.

Детали

Как отмечает американский лидер, Украина имеет те же права, что и любая другая суверенная страна, она должна иметь возможность выбирать свое будущее, а ее народ должен иметь возможность мирно жить в пределах своих международно признанных границ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Резолюция ООН о территориальной целостности Украины: чем важен документ и как россия пыталась помешать его принятию

«Спустя почти восемь месяцев этой войны мир только что продемонстрировал, что он более сплочен и более решителен, чем когда-либо, чтобы призвать россию к ответу за ее нарушения. Вместе с Генеральной Ассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии или силового захвата земли соседа. Мы будем отстаивать международное право, Устав ООН, права и защиты, которые он предоставляет Украине и ее народу - и каждому государству и народу во всем мире», - сказано в заявлении, опубликованном Белым домом.

Напомним

12 октября абсолютное большинство стран ООН проголосовало за проект резолюции, осуждающей попытку россии аннексировать четыре украинских оккупированных региона. Так, за резолюцию проголосовало 143 страны, против – 5, 35 стран воздержались от голосования.

Среди тех, кто был против резолюции – КНДР, беларусь, Никарагуа, Сирия и россия.

Источник: УНН
Теги: ООН, США, Россия, Украина, война, Джо Байден
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.