Мир послал четкий сигнал: россия не может стереть с карты суверенное государство - Байден о резолюции ООН

КИЕВ. 13 октября. УНН. Принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция, осуждающая попытку россии аннексировать оккупированные территории Украины, посылает четкий сигнал для рф: нельзя просто взять и стереть с карты суверенное государство. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена по итогам голосования ГА ООН в среду, пишет УНН.

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«Сегодня подавляющее большинство стран мира - больших и малых, представляющих широкий спектр идеологий и правительств - проголосовали за защиту Устава Организации Объединенных Наций и осудили незаконную попытку россии силой аннексировать украинскую территорию… Посягая на основные положения Устава ООН, россия подрывает самые основы международного мира и безопасности. Ставки этого конфликта очевидны для всех, и мир послал четкий сигнал в ответ: россия не может стереть с карты суверенное государство. россия не может изменить границы силой. россия не может захватить территорию другой страны как свою собственную», - заявил Байден.

Детали

Как отмечает американский лидер, Украина имеет те же права, что и любая другая суверенная страна, она должна иметь возможность выбирать свое будущее, а ее народ должен иметь возможность мирно жить в пределах своих международно признанных границ.

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«Спустя почти восемь месяцев этой войны мир только что продемонстрировал, что он более сплочен и более решителен, чем когда-либо, чтобы призвать россию к ответу за ее нарушения. Вместе с Генеральной Ассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии или силового захвата земли соседа. Мы будем отстаивать международное право, Устав ООН, права и защиты, которые он предоставляет Украине и ее народу - и каждому государству и народу во всем мире», - сказано в заявлении, опубликованном Белым домом.

Напомним

12 октября абсолютное большинство стран ООН проголосовало за проект резолюции, осуждающей попытку россии аннексировать четыре украинских оккупированных региона. Так, за резолюцию проголосовало 143 страны, против – 5, 35 стран воздержались от голосования.

Среди тех, кто был против резолюции – КНДР, беларусь, Никарагуа, Сирия и россия.