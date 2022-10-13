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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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Зеленский призвал максимально изолировать россию дипломатически

Зеленский призвал максимально изолировать россию дипломатически

Владимир Зеленский

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно максимально изолировать дипломатически российскую федерацию. Об этом он заявил во время выступления перед ПАСЕ, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Нужно максимально изолировать дипломатически российскую федерацию, чтобы сообщество в россии знало и платило высокую цену за эту агрессию, чтобы общество начало давить на свое военно-политическое руководство», - сказал Зеленский.

Детали

Он подчеркнул в этом контексте важность признания россии государством-спонсором терроризма или государством-террористом.

Дополнение

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что агрессора надо изолировать и лишить права голоса в международных организациях.

Источник: УНН
Теги: Россия, ПАСЕ, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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