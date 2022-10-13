Зеленский призвал максимально изолировать россию дипломатически

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно максимально изолировать дипломатически российскую федерацию. Об этом он заявил во время выступления перед ПАСЕ, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Нужно максимально изолировать дипломатически российскую федерацию, чтобы сообщество в россии знало и платило высокую цену за эту агрессию, чтобы общество начало давить на свое военно-политическое руководство», - сказал Зеленский.

Детали

Он подчеркнул в этом контексте важность признания россии государством-спонсором терроризма или государством-террористом.

Дополнение

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что агрессора надо изолировать и лишить права голоса в международных организациях.